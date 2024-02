Edles Dinner mit Starkoch Vitus Winkler gewinnen

Mitmachen und 4-Gänge-Menü gewinnen

Vitus Winkler verführt seine Gäste auf eine kulinarische Reise durch die Höhenlagen der Salzburger Natur: von Dörfern, über Felder, hinauf zu Bergseen und Almen, bis hin zum Gipfel des Genusses. Wer noch Karten will, sollte schnell sein, denn bis auf wenige Plätze ist „das Mezzanin“ für diesen Abend schon ausverkauft. krone.at-Leserinnen und Leser haben aber die Chance, 2 Plätze für das Dinner inklusive Weinbegleitung am 6. März ab 19 Uhr zu gewinnen. Einfach das Formular unten am Ende des Beitrags ausfüllen, und schon machen Sie mit.