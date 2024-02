Das Andersartige und die Mitte der Gesellschaft

Wichtiger Theaterabend

Was auf den ersten Blick vielleicht nach einem Ausflug in die Geschichtsbücher aussehen und klingen mag, hat nichts an Aktualität verloren. Denn in der Mitte der Gesellschaft ist das Andersartige noch lange nicht angekommen - stattdessen sprechen wir heute wieder davon, es in Sonderschulen zu stecken, zu therapieren oder gar zu remigrieren. Umso wichtiger ist dieser Theaterabend. Zu sehen bis 24. März im Kulturkeller Gleisdorf und beim Veit-Bauer in Kainbach bei Graz.