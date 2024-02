Sehen Sie„Kung Fu Panda 4“ vor allen anderen!

Erleben Sie die Rückkehr des ungewöhnlichsten Kung-Fu-Meisters, Po, in „Kung Fu Panda 4“ (ab 14. März exklusiv im Kino): krone.tv, krone.at und kronehit laden zur Österreich-Premiere am Sonntag den 10. März ins modernste Kino des Landes, dem neu ungebauten Cineplexx SCS Westfield. Tauchen Sie im Ultimate Saal in Pos bisher größtes Abenteuer ein, während er das Tal des Friedens vor neuen Bedrohungen schützt. Wir verlosen Tickets und Fan-Packages!