TV-Koch Richard Rauch matcht sich mit Tim Mälzer

Deutscher von steirischer Küche gefordert

Die Klachlsuppe mit Heidensterz und eine Kardinalsschnitte treiben Mälzer Schweißperlen auf die Stirn. „Ich habe gewusst, dass Süßspeisen nicht die Stärke vom Tim sind. Die Klachlsuppe ist ihm nicht fremd, dafür wird der Sterz zum Brecher für den Starkoch“, plaudert Richard Rauch augenzwinkernd aus. „Da hat er mehr zusammengerührt als gekocht“, schmunzelt der Familienvater, der in den letzten Tagen viel mehr als TV-Koch in die Kameras schaute, als zu Hause in Trautmannsdorf in die Kochtöpfe. Letzte Woche „ZDF-Küchenschlacht“ in Hamburg, dann „Silvia kocht“ im ORF, wo „Richie“ nun in „Steiermark Heute“ junge Gastronomen in den Mittelpunkt rückt.