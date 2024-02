SCR Altach gegen TSV Hartberg ab 17 Uhr LIVE

Die Obersteirer haben drei Runden vor der Liga- und Punkteteilung drei Punkte Vorsprung auf den Siebenten Austria Wien, der aber in einem direkten Duell auf den Sechsten Rapid trifft. Beide Vereine können also nicht voll punkten. Der Achte WAC ist vom Fünften vier Zähler entfernt. „Ich glaube, die Mannschaft ist davon überzeugt, dass wir einen wichtigen Schritt in Altach gehen können“, sagte Schopp. Sein Team hat alle Trümpfe im Kampf um die Top sechs in den eigenen Händen, zumal kommende Woche mit dem Gastspiel beim Vorletzten WSG Tirol neuerlich eine vermeintlich leichtere Aufgabe ansteht.