Junge Lehrlinge zeigten bei Wettbewerb ihr Können

Tolle Auszeichnungen

Am Nachmittag war es dann so weit: Die besten Lehrlinge wurden gekürt. Gold ging in der Kategorie Service an Delia Vulpe vom Restaurant Triad in Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt) sowie an David Schneeberger vom Gasthaus Nährer in Rassing (Bezirk St. Pölten). Beide befinden sich im 1./2. Lehrjahr. Das Triad durfte sich über eine weitere Gold-Auszeichnung freuen: Jonas Scheurer punktet in die Kategorie Service im 3./4. Lehrjahr.