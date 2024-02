„Zum Glück hatte der Entführer keine Pistole!“

Nach 41 Jahren im Dienst der Exekutive geht Alfred Lugauer als Chef der Polizei Zwettl in Pension. „Oft gibt es kein Schema F, wie man in brenzligen Situationen vorgeht. Aber das schönste für mich war immer, wenn man einen Dieb geschnappt hat und die Beute den Bestohlenen wieder zurückgeben konnte“, schildert der Neo-Pensionist über seinen reichen Erfahrungsschatz, den er in seiner langen Karriere anhäufen konnte.