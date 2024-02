Idyllische Rundwanderung zum Starkenberger See

Das Wetter lässt dieses Wochenende wenig in größeren Höhen zu, so bleiben wir in niedrigeren Regionen. Man sollte sich freilich auch hier auf etwas Schnee einstellen. Unsere an sich sehr sonnige Runde, die Mitte der Woche komplett schneefrei war, eignet sich grundsätzlich ideal für Familien mit ganz jungen Sprösslingen.