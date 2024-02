Mit zerbrochener Flasche gegen Hals: Mordversuch

Am Mittwoch war nun die gerichtsmedizinische Gutachterin am Wort, sie sprach von einer 15 Zentimeter und einer vier Zentimeter langen Wunde an der linken Halsseite. „Die Schnitte gingen bis zur Halsmuskulatur. Es war ein Zufall, dass keine Blutgefäße verletzt wurden.“ Falls eine Vene geöffnet worden wäre, saugt diese in solchen Fällen Luft an, die in die Herzkammer gelangt – häufig tödlich.