Erlebe spannenden Rätselspaß in Wien

Der jahrhundertealte Geheimbund „Opus Arcani“ arbeitet seit jeher im Verborgenen und zieht sich durch alle Institutionen der Gesellschaft. Doch nun gelang es dem Operator endlich, an den Koffer des Archivars des Geheimbundes zu kommen. Es beginnt eine Jagd im prachtvollen historische Wien mit all seinen Geheimnissen. Die SpielerInnen machen sich auf die Suche nach den vier Siegeln der Gründungsmitglieder, überwinden die Hürden des Archivars, lösen die Geheimnisse und finden heraus, was es mit dem Orden auf sich hat. Mehr Informationen zu diesem spannenden Abenteuer erhältst du HIER.