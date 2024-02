Mario Basler fordert Abgang von Bayern-Profi

In seinem Podcast „Basler ballert“ übt der ehemalige Kicker harte Kritik an seinem Ex-Klub und spricht von „Schlafwagen-Fußball“. „Wenn ich dann das 1:1 anschaue, wie sich da Kimmich abkochen lässt in dem Zweikampf im Mittelfeld, dann muss ich sagen, dann werde ich als Zuschauer zu Hause wahnsinnig“, so Basler.