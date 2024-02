Freude wegen neuen Pflege-Personals

Die Pflegekrise ist in aller Munde. Überall fehlt es an Personal – quer durch alle Bereiche. In Grödig gibt es derzeit eine kleine Trendwende. „Im Dezember konnten wir schon drei neue Mitarbeiter für das Seniorenheim gewinnen“, freut sich der Grödiger Bürgermeister Herbert Schober und fügt hinzu: „Im März fangen drei weitere neue Mitarbeiter an.“