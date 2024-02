Wenn auf Autobahn plötzlich Gegenverkehr herrscht

Alkohol, Drogen, Ablenkung

11-mal – gleich sechsmal mehr als im Jahr davor – gab es hier Geisterfahrer-Alarm. Zwar betont man bei der ASFINAG, dass in diesem Bereich eine Großbaustelle zu zahlreichen Sperren bei Auf- und Abfahrten geführt hatte, was mitunter für Verwirrung gesorgt habe. „Doch die Hauptgründe für Geisterfahrten sind Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Ablenkung“, verlautet aus der ASFINAG-Zentrale. Auch das „blinde Vertrauen“ in das Navi gilt in vielen Fällen als Auslöser.