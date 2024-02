Karambolage am Fernpass mit vier Verletzten

Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger lenkte am Sonntag gegen 11.20 Uhr seinen PKW auf der Fernpass Straße (B179) in nördliche Richtung. Auf Höhe der OMV Tankstelle bemerkte er einen Wagen, dessen Lenker sich von rechts kommend in die Hauptspur einordnen wollte. Dadurch war der 55-Jährige laut bisherigen Erkenntnissen abgelenkt und übersah das Stauende unmittelbar vor ihm. Er fuhr in der Folge auf den stehenden PKW eines 56-jährigen Deutschen auf. Dieser wurde in Folge auf einen weiteren PKW geschoben, welcher von einem 30-jährigen Deutschen gelenkt wurde.