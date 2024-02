Zwei Festnahmen nach Rauferei unter Müllsammlern

Die Polizei war schnell vor Ort, um den Handgreiflichkeiten Einhalt zu gebieten. Warum in der Siedlung auf einmal die Fäuste flogen, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht indes: Zwei Personen wurden in Zusammenhang mit der Rauferei von der Polizei festgenommen, mehrere Menschen noch am Samstag zu den Vorgängen befragt. Erste Hinweise ergaben: Laut der Aussage eines Anrainers dürfte es sich bei den Sammlern zumindest teilweise um Müllsammler aus Ungarn handeln.