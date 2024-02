Wetterstation Valluga wird wieder Daten liefern

Hochrangiger Pakt für den Wiederaufbau

Das Wetterradar auf 3000 Metern Seehöhe ist das einzige Messinstrument, mit dem die Niederschlagssituation in der umliegenden Atmosphäre dreidimensional und in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung erfasst werden kann. Die Daten werden vor allem für die Prognosegenauigkeit von Niederschlagsereignissen im Westen Österreichs dringend benötigt. Nach sieben Jahren – LH Mattle hat sich persönlich dafür eingesetzt – paktierten die Bundes- und Landesspitzen am Fuße der St. Antoner Gebirgskette den 3,8 Mio. Euro teuren Wiederaufbau der Station. Die erneute Inbetriebnahme wird mit Herbst 2026 avisiert, noch im heurigen Frühjahr soll mit den Vorbereitungen gestartet werden.