Jobmesse rückt Osttirol in den Lebensmittelpunkt

Aus der bereits etablierten Osttiroler Jobmesse „Zruck Hoam“ wird mehr. Anstelle sich darauf zu fokussieren, Auspendler mit attraktiven Jobangeboten wieder zurück in die Heimat zu lotsen, wird der Fokus bei der kommenden Messe erweitert. So wird nicht nur die Arbeit, sondern der gesamte Lebensmittelpunkt in den Fokus gerückt. „Die Jobmesse wird Menschen unterschiedlichen Alters und Geschlechts ein Angebot machen, hier im Bezirk zu arbeiten. Außerdem wird die Messe auch auf die Schüler zugehen, die vor der Matura stehen“, erklären die Organisatoren der Innos GmbH.