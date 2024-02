Nachwuchs-Kicker wegen rüdem Foul vor Gericht

„Wir sind nur Schulter an Schulter gelaufen“, beteuerte der Angeklagte, dann sei im Zuge des Zweikampfes irgendwie auch der Knöchel seines Gegners in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Staatsanwältin berief sich hingegen auf Zeugen: „Das Foul passierte ohne jede Chance auf den Ball.“ Der Schiedsrichter konnte hingegen nicht zur Wahrheitsfindung beitragen, er habe die Situation zu wenig genau gesehen, gab er an.