Bei Spurwechsel auf der Autobahn: Laster rammt Pkw

Autolenker verletzt in Klinik gebracht

Der 41-jährige Autolenker wurde bei dem Unfall verletzt, die Rettung brachte ihn nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An seinem sowie am Fahrzeug des Italieners entstand erheblicher Sachschaden.