Bezwingen Sie die Alpen beim PIUT

Trailrunning erfreut sich immer größerer Beliebtheit in der Bevölkerung. Passend dazu feiert in der hochalpinen Paznauer Berglandschaft diesen Sommer am 13. Juli der Paznau Ischgl Ulta Trail (PIUT) seine Premiere. Auf fünf verschiedenen Distanzen müssen die Teilnehmer hierbei die alpine Landschaft zwischen Kappl, Galtür und Ischgl bezwingen. Mit krone.at haben Sie nun die Chance, einen Startplatz inklusive 2 Übernachtungen für Sie und Ihre Begleitung in einem 4-Sterne-Hotel zu gewinnen.