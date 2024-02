Goldene Zeiten? Die Jugend lässt Medaillen regnen

Vier Tage zuvor hatte sie in Laax (Schweiz) ihr Weltcup-Debüt gegeben - an der Seite von Superstar Anna Gasser, die Karrer - wie auch allen anderen jungen Freestylern - mit Rat und Tat zur Seite steht. „Als junge Sportlerin ist es extrem wichtig, so jemanden wie Anna zu haben. Man kann sie einfach mal anrufen und fragen, wie man den nächsten Bewerb angehen soll.“