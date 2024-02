Das Jahr 1934 und der Kampf um die Demokratie

Prozess-Farce in Leoben

Das zeigt auch der Umgang mit dem Arbeiterführer und Nationalratsabgeordneten Koloman Wallisch. Dieser war in Bruck/Mur maßgeblich an den Kämpfen beteiligt. Das von Dollfuß ausgerufene Standrecht blieb so lange aufrecht, bis er gefasst und nach einer Prozess-Farce in Leoben am 19. Februar 1934 gehenkt wurde.