Viele Steirer können sich Miete nicht mehr leisten

Beispiele hat die Mietervereinigung parat, die ja via Petition eine echte Mietpreisbremse fordert. So sagt Peter N.: „Meine Miete in der Genossenschaft wurde um 35% erhöht. So was darf in einem Rechtsstaat nicht sein!“ Isabella E. betont: „Ich lebe seit vier Jahren als Single in einer 52 Quadratmeter großen Wohnung, und die Miete ist von 721 auf 959 Euro kalt gestiegen. Umziehen kann ich mir schon gar nicht leisten.“