Das Filmfestival startet mit neuen Elementen durch

„Wildes Denken“ möchten die beiden Neo-Intendanten Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar in ihrer ersten Diagonale fördern. „Mit Filmen und über Filme die eigenen Standpunkte hinterfragen und bereichern“, sehen sie als Aufgabe eines Filmfestivals an. Das zeigt sich schon an der Wahl des Eröffnungsfilms. Ruth Beckermanns Doku „Favoriten“ widmet sich einer Volksschulklasse im 10. Wiener Bezirk. Mehr als die Hälfte der Kinder dort hat Deutsch nicht als Muttersprache, dennoch bildet diese Klasse - dank ihrer engagierten Lehrerin - eine wunderbare Gemeinschaft. Drei Jahre lang hat die Filmemacherin die Klasse begleitet und zeigt nun nicht nur ein liebevoll gezeichnetes Porträt, sondern auch viele Probleme.