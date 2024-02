Kinder an Bord: Buslenker löschte Motorbrand

24 Kinder an Bord

Sofort lenkte er den Bus in eine Pannenbucht und ließ die 24 Volksschulkinder und die vier Lehrpersonen, die sich auf einer Fahrt nach Wien befanden, an der vorderen Türe aussteigen und wies sie an, sich in den Grünbereich abseits der Autobahn zu begeben. Mit einem Handfeuerlöscher gelang es dem Mann, den Kleinbrand im Motorraum des Busses zu löschen.