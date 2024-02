Schwerer Unfall! Lkw stürzt in die Tiefe

„Der Lenker eines Sattelfahrzeuges mit bulgarischem Kennzeichen ist in den frühen Freitagmorgenstunden von der Straße abgekommen und etwa 50 Meter in ein Feld gestürzt“, gibt Wolfgang Kobold von der Feuerwehr St. Andrä bekannt. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch nicht bekannt. „Der Mann wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus geliefert. Bei der Bergung war der Lenker ansprechbar“, so Kobold weiter.