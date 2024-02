Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der sechsjährige Mischlings-Rüde Rafi kommt ursprünglich aus Rumänien. In Wien lebte er bei einer Familie, die leider kaum Zeit für ihn hatte und ihm nur wenig von der Welt zeigte. Er wurde abgegeben und landete in der Obhut der „Krone“-Tierecke, die ihn in das Resozialisierungsprogramm eines erfahrenen Trainers gab. Dort hat Rafi alles kennengelernt, was es zum glücklichen Hundeleben braucht. Er zeigt sich sozial, gelehrig und ist nun ein problemloser Begleiter. Wer schenkt ihm eine neue Chance und erkundet mit ihm weiter die Welt? Rückfragen bei der „Krone“-Tierecke, Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter 05 7060 23317.