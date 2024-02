Gigantisch: Diese Orchidee feiert 50. Geburtstag

„Die Oma hatte Geburtstag und wir wollten ihr etwas ganz besonderes schenken“, erinnert Josefa Lenz sich an jenen Tag vor rund 50 Jahren, als eine kleine Orchidee ins Leben der Familie aus St. Peter am Ottersbach kam. Wenige Monate zuvor hatten sie einen Gartenbaubetrieb eröffnet: „Orchideen waren damals noch selten in Österreich, daher haben wir gedacht, die Oma wird sich freuen.“