Pretul: Windpark auf 1500 Meter ging in Betrieb

Dadurch können künftig in Summe rund 38.000 Haushalte mit Strom aus erneuerbarer Energie versorgt und jährlich rund 117.300 Tonnen CO 2 eingespart werden. „Der Windstandort auf 1500 Meter Seehöhe hat sich in den vergangenen Jahren als sehr ergiebig erwiesen. Daher war eine Erweiterung des bestehenden Windparks naheliegend“, erklärt Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste, die den Windpark betreiben.