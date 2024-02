In Tirol sind 5091 Menschen in Grundversorgung

Tirol erfüllt die Quote bei der Unterbringung von Flüchtlingen derzeit zu 80 Prozent. 244 Mitarbeiter sind aktuell bei der TSD beschäftigt. Zur Bezahlkarte für Flüchtlinge meint LHStv. Georg Dornauer: „Ich will keine Überweisungen im großen Stil an das Heimatland.“