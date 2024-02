Pkw-Lenker (35) landete nach Überschlag auf Wiese

Spektakulärer Unfall am Dienstagabend in Pians (Bezirk Landeck) in Tirol! Ein Pkw-Lenker (35) geriet auf der Arlberg Schnellstraße S16 über die Fahrbahn hinaus und touchierte eine Betonwand. Sein Fahrzeug überschlug sich und landete auf einem Grünstreifen. Der Lenker erlitt dabei erhebliche Verletzungen.