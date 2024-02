Entspannungs-Package zum Tag der Liebe gewinnen

Am 14. Februar feiern wir die Liebe in all ihren Formen - auch die zu dir selbst! „Me-Time“ ist hier das Zauberwort. Zeit zu entschleunigen, die hektische Welt für ein paar Minuten draußen zu lassen und zur Ruhe kommen. Da kommt uns ein Ort der Geborgenheit, an dem wir wieder zu uns selbst finden, gerade recht. Und wo kann das besser gelingen als in den eigenen 4 Wänden?