Das erste Fohlen des Jahres ist auf der Welt

Gestütsleiter Erwin Movia sagt: „Das Fohlen zeigt sich gesundheitlich stabil und besitzt einen äußerst aufgeweckten und munteren Charakter. Die Mutter Cantata und unser Team vom Gestüt kümmern sich liebevoll um das Stutfohlen. Besonders in den ersten Tagen nach der Geburt erfordert die Pflege der kleinen Frühstarterin besondere Aufmerksamkeit. Bei ihrem ersten Ausflug in den Auslauf konnte man bereits das Ergebnis dieser guten Pflege in Form von energischen Laufeinheiten und Sprüngen erkennen.“