Prozess gegen Landwirte: Kühe standen in der Gülle

Tierschützer erstatteten letztes Jahr Anzeige gegen die Landwirte aus dem Flachgau, weil sieben Jungrinder in ihrem Stall ab August einen Monat lang bis zum Bauch in Gülle stehen mussten. Der Stall wurde nicht ausgemistet, die Kühe hatten keinen trockenen Platz, an dem sie sich hätten hinlegen können. Außerdem seien sie noch Stunden nach dem Füttern mit dem Kopf an einem Gitter festgebunden gewesen, so der Vorwurf.