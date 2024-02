Städter lieben Wucht und Stärke auf vier Rädern

„Geländegängig“ durch die Stadt

Gebirgig - das trifft auf Klosterneuburg und Wiener Neustadt wohl eher nicht zu. Trotzdem setzen hier 46 beziehungsweise 44,7 Prozent der Autokäufer auf SUV. In dieser Liga spielt auch Waidhofen an der Ybbs mit. In der Landeshauptstadt St. Pölten sind es „nur“ 41,7 Prozent der Neuwagenbesitzer, die auf höheren Radstand und viele PS unter der Motorhaube setzen. In Krems und Schwechat liegen die Werte in einer ähnlichen Größenordnung.