Mutter und Kind (4) auf Schutzweg von Pkw erfasst

Böser Unfall am Montag in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land)! Eine Einheimische (45) wollte mit ihrer Tochter (4) einen Schutzweg der Brennerstraße überqueren. Ein Pkw-Lenker (25) erfasste die beiden mit seinem Fahrzeug. Beide wurden verletzt und in die Klinik eingeliefert.