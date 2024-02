Fellers Weg zu Kristall ++ Kraft büßt zuletzt ein

Die Halbfinalisten des ÖFB-Cups stehen fest, Manuel Feller baut seinen Vorsprung im Slalom-Weltcup aus und Jurij Rodionov zieht im Ranking an Dominic Thiem vorbei - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 5. Februar.