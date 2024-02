Winter-Transferbilanz: Rapid und WAC kassierten ab

Bis Dienstag 17.00 Uhr ist das Transferfenster in der heimischen Liga noch geöffnet. Jenes in England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich schoss bereits am vergangenen Donnerstag. Die Bundesligisten haben damit noch die Chance, den einen oder anderen Zugang aus einer Top-Fünf-Liga zu tätigen. Dass dabei vor allem Leih-Engagements beliebt sind, zeigte sich auch in diesem Jänner. So holte Sturm mit dem tschechischen Torhüter Vitezslav Jaros von Liverpools zweiter Mannschaft und dem dänischen Stürmer Mika Biereth von Arsenals U21 zwei Profis aus England.