Ein Telefonat änderte für einen Salzburger alles

Thomas Perkmanns Leben steht auf einmal Kopf. Vergangene Woche wurde er mitten in der Nacht von einem Anruf aus dem Schlaf gerissen. Sein Vater, der seit einem komplizierten Schlaganfall im Krankenhaus lag, sei verstorben. Während er am Telefon die Schreckensnachricht vernahm, bemerkte Perkmann Rauch in der Wohnung in Salzburg-Liefering.