GAK-Coach: „Gut, dass wir wachgerüttelt werden“

Ziemlich genau zwei Wochen sind es noch, bis der GAK in die Frühjahrssaison der Zweiten Liga startet - mit dem Nachtrag bei Schlusslicht Amstetten am 17. Februar. Acht Punkte Vorsprung hat der Spitzenreiter aktuell auf Verfolger Ried, ist am besten Weg zurück in die Bundesliga. Zwei Drittel der Vorbereitung sind vorbei.

„Krone“: Trainer, wie ordnest du die Leistung in den Tests gegen KSV (2:1) und Voitsberg (2:4) ein?

Gernot Messner: Gegen Kapfenberg am Freitag war es sehr gut, da haben wir das auf den Platz gebracht, was wir vorgehabt haben. Da waren eine gute Einstellung und gute Energie drinnen, haben wir unser Spiel taktisch und technisch umgesetzt, aber zu wenig Tore geschossen. Gegen Voitsberg am Samstag war es so ein Spiel, das in der Vorbereitung einmal vorkommt. Da haben aufgrund der guten Leistung am Vortag ein bisserl die Energie und Bereitschaft gefehlt. Voitsberg ist eine gute Mannschaft und hat nicht umsonst so viele Punkte in der Regionalliga. Es schadet nicht, wenn alles gut läuft in der Vorbereitung, dass man auch mal eine bekommt. Dann wird man gleich wieder wachgerüttelt.