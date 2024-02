Altes Wahrzeichen thront wieder in 45 Metern Höhe

Für viele Amstettner sind sie das Wahrzeichen der Bezirkshauptstadt: die Kreuze auf dem Dach der Herz-Jesu-Kirche. Doch seit Juli 2022 befanden sich diese nicht mehr an ihrem angestammten Ort. Sie waren in die Jahre gekommen, zudem war die Verankerung in Mitleidenschaft gezogen, wodurch die Kreuze bereits in leichte Schieflage gerieten. Eine umfassende Renovierung war unausweichlich.

Nachdem das in neuem Glanz erstrahlte Duo witterungsbedingt eine Zeit lang nur in der Kirche bestaunt werden konnten, wurden die Kreuze am Mittwoch zurück an ihren Platz gehoben. Dass das ausgerechnet auch der Gedenktag des Ordens der Salesianer ist, welcher die Pfarre betreut, freut Pfarrer Hans Schwarzl: „Ein besonders schönes Zeichen.“