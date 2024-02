Unbekannte kidnappen Bärenjunge aus Käfig

Seit 2023 hat Vier Pfoten erschreckende Beweise für Tierquälerei in Albanien durch Wildtierhandel aufgedeckt. Mindestens 27 dokumentierte Fälle enthüllen die Ausbeutung von Großkatzen und anderen Wildtieren für den illegalen Handel als Haustiere oder für Selfie-Attraktionen. Diese schreckliche Situation, in der Wildtiere auf Social Media, in Musikvideos und sogar in Restaurants und Hotels ausgebeutet werden, gibt Grund zur Sorge. Es besteht die Gefahr, dass in Albanien eine unkontrollierte Großkatzenzucht und -handel ohne Lizenz stattfinden. Die Tierschutzorganisation mit Sitz in Wien drängt die Behörden, energischer gegen diese Missstände vorzugehen und die Tierschutzgesetze zu verschärfen, einschließlich eines endgültigen Verbots der privaten Haltung von Großkatzen und Bären.