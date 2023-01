Löwen aus Gänserndorf genießen ihr Leben in Afrika

Es ist schon eine kleine Ewigkeit auf Erden her, dass der legendäre und noch immer schmerzlich vermisste Vier Pfoten-Gründer Helmut Dungler – ein Waldviertler Tierschutz-Idealist – eine Rettungsaktion für jene Löwen startete, die im Safaripark in Gänserndorf ihr Dasein fristen mussten. Das Wildkatzenreservat in Niederösterreich wurde in der Folge aufgelassen und ist jetzt verwaist.