„Meilenstein“ der Pflege ab 2027 im Spital Zams

Wenn Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele in Landeck zum Gespräch bittet, geht es meist um etwas Gewichtiges: In der Tat haben es die Neuigkeiten in sich. „Wir sind beim Thema Strukturplan 2023-2033 bereits in der Umsetzung“, führt Hagele aus, „hier im Oberland werden neue Plätze im Bereich der Schwerpunkt- und qualifizierten Kurzzeitpflege entstehen.“