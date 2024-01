Knie verletzt! Früchtl hat „Glück im Unglück“

Am Freitag Daumen drücken vorm Fernseher

Der am Freitag im Cup-Viertelfinale bei Sturm wohl eher nicht im Stadion dabei sein, sondern die Daumen vor dem Fernseher drücken wird. Beim letzten Liga-Duell in der Merkur-Arena glänzte Früchtl noch mit bärenstarken Paraden, entschärfte zudem einen Elfmeter von Ex-Austrianer Manprit Sarkaria. Andreas Gruber erzielte beim 1:0-Sieg das Goldtor gegen seinen Ex-Klub, weshalb die Veilchen nach 1631 Tagen wieder einen „Dreier“ in Graz holten.