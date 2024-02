Stimmung in Tiroler Industrie nur leicht besser

Forderungen an die Politik

IV-Präsident Christoph Swarovski fordert einmal mehr ein „sofortiges Gegensteuern“ von der Politik: „Es bedarf Initiativen, die uns in unserer Wettbewerbsfähigkeit stärken. Dazu muss die Politik vor allem das Thema ‘Leistung und damit Voll- statt Teilzeitarbeit’ in den Fokus rücken. Aufgrund der gestiegenen Lohnstückkosten braucht es eine merkliche Senkung der Abgabenlast.“ Auch bei den Energiekosten müsse nachgebessert werden.