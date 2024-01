117 Millionen Euro! Mega-Transfer steht kurz bevor

Doch die Pariser müssen richtig tief in die Tasche greifen. Denn der 26-Jährige hat seinen Vertrag bei den „Magpies“ erst kürzlich bis 2028 verlängert. Es ist die Rede von einer Ablösesumme in der Höhe von 117 Millionen Euro - so hoch soll seine Ausstiegsklausel sein. Doch Geld spielt bei den Parisern nur eine Nebenrolle, wie etwa die Transfers von Neymar und Kylian Mbappe gezeigt haben.