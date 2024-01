So wurde ein Wiener Dandy zum Trachtensammler

Ein fescher Kampel, der in einer prächtigen Tracht in der Landschaft des Salzkammerguts posiert - so kennt man Konrad Mautner, einen der bekanntesten Volkskundler Österreichs. Anlässlich seines 100. Todestages zeigt das Grazer Volkskundemuseum die Ausstellung „Das andere Leben“. Kuratorin Birgit Johler, hat für diese Schau eng mit Konrads Enkel Stephen Mautner zusammengearbeitet und 19 prächtige Fotoalben (einige davon von der Wiener Werkstatt gestaltet) mit Tausenden von Fotos durchforstet.