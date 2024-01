Bei Streit fielen mehrere Pistolenschüsse

Zu einer schweren Auseinandersetzung kam es am Sonntag gegen 15 Uhr in Straßwalchen. Laut ersten Informationen der Polizei sind ein 20-Jähriger und eine Bekannte miteinander in einer Wohnung in Streit geraten. Die Frau soll einen Nachbarn (33) zu Hilfe geholt haben. Laut ersten Aussagen sei dieser vom 20-Jährigen mit einem Messer bedroht worden.