Bei Aussprache Waffe gezückt: Polizeieinsatz

Die Männer waren am Abend davor bei einem Telefonat in Streit geraten. Die Versöhnung sollte tags darauf erfolgen, daher besuchte der 31-Jährige in Begleitung eines 23-Jährigen den Salzburger in dessen Wohnung. Das Gespräch schaukelte sich auf, am Ende griff der 23-Jährige zu einer Schreckschusspistole und bedrohte den 41-Jährigen. Dieser verständigte die Polizei. Daraufhin flüchtete der 23-Jährige in Richtung Hallein. Er konnte jedoch von Beamten in Hallein festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum überstellt werden. Dabei stellte die Polizei auch die Waffe sicher. Der 31-Jährige meinte noch, dass die Waffe trotz bestehenden Waffenverbots ihm gehöre. Laut Polizei laufen noch Ermittlungen wegen Verdacht auf schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung.